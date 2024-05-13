40 صورة ترصد الحشد الكبير للمؤتمر الأول لاتحاد القبائل العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد النائب مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد لا يتجاوز الدستور والقانون، ويحترم كل مؤسسات الدولة، مستنكرًا مزايدة البعض على وطنية رموز الاتحاد وقياداته.

وقال "بكري"، على هامش مؤتمر الاتحاد المنعقد، اليوم الاثنين بمحافظة الجيزة، إن اتحاد القبائل العربية يضم تحت مظلته عددًا كبيرًا من الكيانات القبلية، وهناك إقبال كبير على العضويات منذ اليوم الأول لتدشينه، مشددًا على أن الاتحاد هو كيان وطني وسند أساسي لمؤسسات الدولة.

وينشر الخليج 365 40 صورة من مؤتمر اتحاد القبائل العربية الذي أقيم اليوم بالجيزة.