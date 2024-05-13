زراعة النواب: الصادرات الزراعية بلغت 7.3 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية التابعة لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أبرز الحصري في مداخلته الهاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"؛ الدور الحيوي للمشروع في دفع عجلة القطاع الزراعي ومساهمته البارزة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وشدد الحصري على الرعاية والاهتمام الخاصين اللذين يوليهما الرئيس السيسي لقطاع الزراعة كونه يحمل مفاتيح المستقبل ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وذكر بأن مشروع مستقبل مصر يمثل حلما لجميع المصريين لما سيقدمه من فرص واعدة للشباب المصري وما سينجزه من مبادرات رائدة ومستدامة في المجال الزراعي والصناعي والتجاري.

وأضاف الحصري أن مشروع مستقبل مصر يتربع على مساحة شاسعة تبلغ 1.1 مليون فدان، ويأتي كجزء أساسي من مخطط أكبر يستهدف تعظيم الاستفادة من أراضي منطقة الدلتا الجديدة التي تمتد على مساحة 2.2 مليون فدان.

وأوضح أن هذا المخطط الشامل يهدف إلى خلق مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة وجاذبة للشباب تعتمد على منهج استراتيجي وتقنيات متقدمة في استصلاح الأراضي وتنمية الحقول الزراعية وإدارة المياه.

وتطرق الحصري إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجال النهوض بالصادرات الزراعية، مشيراً إلى القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات الزراعية المصرية هذا العام والتي بلغت 7.3 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار، لتتجاوز بذلك توقعات الكثيرين.