إبراهيم عيسى: تيار الإسلام السياسي ممكن يحرق البلد بترويج الشائعات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العقل المصري مصاب بهشاشة ويصدق أي شئ، وتيار الإسلام السياسي يمكن أن يحرق البلد بترويج الشائعات وهي مشكلة حقيقة موجودة في مصر.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بالنظر لهذه المشكلة فأن المشكلات الأخرى ليست أهم أولوية، منوهًا بأنه رغم قوة الاقتصاد والقوة الأمنية يمكن فكها بالعقل الهش، مؤكدًا أن العقل المصري دائما ما يحتاج إلى التوعية والتثقيف "بيشتري التروماي".

ونوه بأن الحقيقة المؤكدة أن المفكر والمحلل السياسي لا يسعى إلى التصويت أو لإقناع أحد بشئ ويسعى فقط لإبراز الحقيقة، مؤكدًا أن مشكلته مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات، وهناك من يحصل على الدكتوراة ولكن يمتلك عقل هاش.

وتابع: "الوضع الهش في مصر متجاوز لكل الطبقات، منوهًا بأن هناك فرق بين المثقف وبين حامل المعرفة، حامل المعرفة ليس بالضرورة أن يكون مثقف".