إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على هدف واحد هو حياة سعيدة للمواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا ندرك أن الهدف الرئيسي لدى كل الأطياف في الدولة المصرية هو تقدم مصر وحياة سعيدة لشعبها وتطوير الدولة، وهذا يدل على أن الهدف واحد وهو أن نكون دولة قادرة على أن تكون قوية وشعبها متطور وأمن، موضحا أن الهدف واحد وطبيعي وفي كل المجتمع ولا اختلاف عليه، ولكن الاختلاف على الوسائل.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهدف لكل أطياف الدولة هو حياة سعيدة للمواطن، مؤكدًا أن مصر بلد حضارة عظيمة ولكنها دولة حديثة، قائلا: الوطنية المصرية تشكلت مع هتاف اسمه «عاش الهلال مع الصليب»، والدولة المصرية بدأت مع دستور 1923.

وأشار إلى أن الدولة مستمرة وتعمل لسنوات ولكنها تتعثر وتقوم مرة أخرى، موضحًا أن الجميع يهرب من الحقيقة وهي أن الأمم والشعوب والمجتمعات والدول تتقدم بالعقل.