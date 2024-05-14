الأزهر يرد على هجوم مؤسسة "تكوين": نرحب بالنقاش في إطار احترام الدين الإسلامي والقيم الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

دافع الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، عن مؤسسة الأزهر ضد هجوم مؤسسة "تكوين" بشأن تجديد الخطاب الديني، متسائلًا: "هل يظن أحد أن 14 قرنًا من الزمان لم يتطرق أحد لما يوجد في السنة وتأتي مؤسسة لتتحدث في ذلك؟".

وأوضح "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن الأزهر لا يمانع في النقاش والاختلاف في الرأي، لكن بشرط أن يكون ذلك في إطار احترام الدين الإسلامي والقيم الدينية.

وتابع: "تعالوا.. بس اتكلموا صح، بس إنت جاي تتكلم عن البخاري وتسب البخاري"، مؤكدًا أن الأزهر الشريف لديه من العلماء والباحثين وطلاب العلم من يتعقبون أي معلومة فيها مغالطة أو تجاوز أو تعدي على القيم الدينية، وأن الأزهر يقف لها بالمرصاد.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، على أن الأزهر الشريف يعترف بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما من أهم كتب السنة النبوية الشريفة.

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