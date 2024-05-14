هددها بـ"كتر".. 3 قرارات من النيابة في اتهام سائق أوبر بخطف "فتاة التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع سائق أوبر المتهم بخطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها جنسيًا بالتجمع.

وأمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يوم 12 مايو الجاري من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وذكرت شقيقة المجني عليها في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيقتها تعرضت للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق أوبر بصحراء التجمع مساء 11 مايو الحالي.

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