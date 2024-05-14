30 صورة للمحطات.. موعد أول رحلة مترو لوادي النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل استعدادات الشركة لبدء التشغيل التجريبي لـ5 محطات جديدة بالخط الثالث خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، الثلاثاء، إن أول رحلة بالمحطات الجديدة ستبدأ في تمام الساعة الخامسة صباحًا، في ظل مواعيد التشغيل العادية.

وأضاف المصدر، أنه اعتبارا من هذا التوقيت سيتم فتح محطات مترو التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة أمام جمهور الركاب لاستقلال هذه المحطات بشكل طبيعي.

وشدد المصدر، على أنه تم نشر ماكينات التذاكر الآلية في المحطات الجديدة، لتسهيل عملية الحصول على التذاكر ومنع التزاحم على شبابيك المحطات.

وأوضح المصدر، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يرتبط بمختلف خطوط المترو الأخرى فضلا عن وسائل النقل الأخرى.