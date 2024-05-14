ضبط هاربين من 111 سنة سجن و11 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة- محكوم عليه بالسجن 106 سنة وغرامات مالية 11 مليون و 188 ألف جنيه، في 132 قضية نصب.

وضبطت أجهزة الأمن صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد- سبق اتهامه في 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري وبلطجة، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 16 قضية أبرزها استعراض قوة وبحوزته بندقية خرطوش.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.