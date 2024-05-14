أخبار مصر

ضبط هاربين من 111 سنة سجن و11 مليون جنيه

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة- محكوم عليه بالسجن 106 سنة وغرامات مالية 11 مليون و 188 ألف جنيه، في 132 قضية نصب.

وضبطت أجهزة الأمن صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد- سبق اتهامه في 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري وبلطجة، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 16 قضية أبرزها استعراض قوة وبحوزته بندقية خرطوش.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا