ضبط مسجل خطر يُزور محررات رسمية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخص بأسيوط؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط أفادت قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح- بتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر داخل مسكنه على الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير – عدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لجهات حكومية.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التربح المادي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي لك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.