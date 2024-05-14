شاهد في واقعة "فتاة التجمع": كانت متغطية ببطانية وبترتعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

تواصل جهات التحقيق بنيابة مدينة نصر ثان، سماع أقوال شهادة شهود العيان في واقعة اتهام فتاة لسائق أوبر بخطفها ومحاولة اغتصاب والمعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التجمع".

وأدلى مصطفى محمد -مهندس مدني -بشهادة أمام جهات التحقيق، وقال إنه أثناء عودته لمنزله من منطقة التجمع رفقة صديقه "علي" بعد منتصف الليل، شاهد الضحية "ن. ع" على محور عمر سليمان، في منتصف الطريق في حالة انهيار تام.

تابع شاهد العيان أنه شاهد الفتاة وعليها "بطانية" وهي ترتعش بشدة، وعها احتياجاتها الشخصية بينما يدها تنزف "كانت إيدها بتجيب دم".

وأضاف الشاهد؛ أنه تواصل مع شقيقة الفتاة بعد أن أعطته الضحية رقم هاتفها "كلمت أختها ووصلتها إلى منطقة الداون تاون في شارع التسعين ومشينا".

من جانبها، قالت شركة أوبر إنها اتخذت قرارا بإيقاف حساب السائق المتهم بمحاولة خطف والشروع في اغتصاب المجني عليه، مؤكدة "نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق. ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

وأمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.