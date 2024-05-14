مواجهة بين سائق أوبر و"فتاة التجمع" أمام النيابة.. والأخيرة: عملت ليه كده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أجرت نيابة مدينة نصر ثان، مواجهة بين "سائق أوبر" المتهم بمحاولة خطف واغتصاب فتاة بالتجمع، وبين المجني عليها "ن. ع"

وأمام النيابة انهارت المجني عليها فور رؤيتها السائق المتهم بمحاولة خطفها والتعدي عليها، قائلة "عملت ليه كده".

من جانبه أنكر السائق "ح. ع " المتهم ارتكابه أي محاولة لخطف واغتصاب الفتاة "معملتش حاجة لكل ده".

من جانبها، قالت شركة أوبر إنها اتخذت قرارا بإيقاف حساب السائق المتهم بمحاولة خطف والشروع في اغتصاب المجني عليه، مؤكدة "نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق. ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

وأمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.