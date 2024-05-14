قبل البيرة ولا بعدها؟.. أول تعليق من علاء مبارك على تهديد يوسف زيدان بالانسحاب من "تكوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، على تهديد يوسف زيدان بالانسحاب من مؤسسة تكوين اعتراضًا على مناظرة إسلام البحيري وعبد الله رشدي.

وقال علاء مبارك، عبر موقع التدوينات المصغرة "X": هو السؤال المهم حضرتك والذي يطرح نفسه؛ هو الأستاذ هدد بالانسحاب قبل ولا بعد البيرة عشان تفرق كتير بصراحة.

وكان الكاتب يوسف زيدان، هدد بالانسحاب من مؤسسة تكون وذلك في حالة الاستمرار في إجراءات عقد مناظرة بين عضو المؤسسة إسلام بحيري وبين الشيخ عبد الله رشدي، مع الإعلامي عمرو أديب.

ونتيجة لبيان يوسف زيدان المنشور عبر صفحته على "فيس بوك"، أصدرت مؤسسة "تكوين" بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن ما ورد في الصحافة اليومين السابقين حول إجراء مناظرات بين ممثلي تكوين وأشخاص من تيارات معارضة لا أساس له من الصحة.

وأضافت "تكوين": لن تقوم أي مناظرة باسم المؤسسة، وذلك لأن المناظرات لا تندرج ضمن الأدوات التي نستخدمها لتحقيق أهداف المؤسسة.

وأكدت أن المؤسسة ليست في حالة صدام مع الدين الإسلامي أو أي ديانات أخرى، وأن موضوع الخطاب الديني ليس العمود الأساسي للمؤسسة وإنما الفكر العربي وتجديده، وبالتالي هذا ليس في صميم أهدافها.

وأوضحت أنها ليست ضد المناظرة مع أي من الأسماء التي طرحت، ولكنها مع الحوار حول المفاهيم والأفكار التي تطرحها المؤسسة، والحوار مفتوح أمام الجميع، ولكن حول المواضيع التي تحددها المؤسسة وباستخدام الأدوات التي يوافق عليها مجلس الأمناء.