وزير الزراعة: الدولة اتخذت خطوات مهمة لحماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صحة النبات تعد قضية مهمة وحيوية تمس الأمن الغذائي العالمي، كما تؤثر على حياة الملايين من البشر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بصحة النبات، واتخذت خطوات هامة لحماية ثروتنا الزراعية من الآفات والأمراض بهدف تحقيق "توفير غذاء كاف، آمن ومستدام، يتوافق مع اشتراطات الصحة النباتية المحلية والدولية".

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، خلال الاحتفال الثالث باليوم العالمي للصحة النباتية، والذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى الوعي العالمي حول دور الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور شو دينو المدير العام لمنظمة "فاو"، والدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) واإليزا جولبرج السفير الدائم لدولة كندا ب"فاو".

واستعرض الوزير - في كلمته - أهم محاور منظومة الصحة النباتية، والتي تتبنى تنفيذها وزارة الزراعة بجميع أجهزتها المعنية من خلال زيادة الوعي والإرشاد وتأهيل وتدريب جميع أصحاب المصلحة واستمرار بناء القدرات للمشتغلين في مجال الصحة النباتية، وتقليل مخاطر انتشار الآفات وتحفيز الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الرصد والمراقبة، وذلك من خلال إنشاء اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، وتمكين الإدارة المستدامة للآفات والمبيدات الزراعية للحفاظ على صحة النباتات مع حماية البيئة من خلال اتباع الإرشادات والممارسات الزراعية الجيدة فضلا عن تشجيع الاستثمار في ابتكارات الصحة النباتية، والبحوث، وتنمية القدرات والتوعية.

وأضاف أن الدولة المصرية أنشأت منظومة متطورة للتكويد والتتبع لصادراتنا مصر الزراعية، بهدف ضمان إنتاج منتج زراعي عال الجودة وخالي من الآفات ومطابق لاشتراطات الدول المستوردة، وتبني أنظمة التحول الرقمي للإجراءات والأعمال التي يقوم بها الحجر الزراعي.

ولفت وزير الزراعة إلى انضمام مصر مؤخرا للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (UPOV) لضمان توفير الأصناف الجديدة عالية المقاومة والإنتاجية وتسهيل وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات الزراعية الواردة لجمهورية مصر العربية، مع تعزيز منظومة الصحة النباتية من خلال إنشاء شبكة من المعامل المرجعية والمعتمدة دوليا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ختام كلمته، أكد القصير، أن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق تدابير الصحة النباتية ولديها استعداد للمساهمة بما يتوافر لديها من خبرات لتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي.