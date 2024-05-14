وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية جذب استثمارات جديدة لتنفيذ الشراكات في مختلف المجالات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس، أهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ الشراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي في العاصمة ‏الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوط بالوزارة بتنفيذها، مضيفاً أنه تم كذلك إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة مع عدد من شركات الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات ببعض الوزارات والمحافظات، وتمت مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود للوقوف على توقيتات التنفيذ ومعوقات عدم الانتهاء من تنفيذ بعض من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة لها طبقاً للتعاقد للحفاظ على حقوق الطرفين.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الحرص على تنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية، ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، والتواصل الفوري مع مركز إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة حال طرأت أية أزمة للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وصرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير أصدر توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل التعاقد على تنفيذ المشروعات والالتزام بأقصى درجات الاحترافية في إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود، التي يتم إبرامها ما بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة ومختلف الجهات الخارجية سواء المحلية أو الأجنبية.