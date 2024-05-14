خبير عسكري: نتنياهو لا يريد السلام.. والمشهد في غزة "مأساوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، مؤكدًا أن المشهد في غزة "مأساوي" بكل المقاييس.

وأضاف "فرج" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء: "مصر قدمت مقترحًا للسلام بين إسرائيل وحماس، ولكن نتنياهو لا يريد السلام".

وأشار إلى أن "المستشفيات توقفت عن العمل وتم إيقاف دخول المساعدات وهو ما دفع مصر إلى مشاركة جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل".

واختتم: "نمر بظروف مظلمة للغاية في غزة، فالمستشفيات لا تعمل ولا يوجد أكل وشرب وأحس أننا داخلين على موقف صعب أتمنى في القمة العربية يوم الخميس المقبل أن تتخذ الدول العربية موقفًا إيجابيًا لإجبار إسرائيل وأمريكا على التراجع".

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