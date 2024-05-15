كامل الوزير يفجر مفاجأة: هذا المشروع يمكن أن يحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تجارة الترانزيت لها أهمية كبيرة وهامة للغاية في قطاع النقل، حيث إنها تساهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن ميناء السخنة يضم 18 كيلو أرصفة مخصصة لتجارة الترانزيت فقط، مؤكدًا أن مصر تستهدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية و30 مليون طن في المرحلة الأولى لتطوير ميناء السخنة، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن تحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة.

وأكمل وزير النقل: "كان هناك مخطط شامل لتطوير الموانئ المصرية، ولكن أحد المكاتب الاستشارية العالمية المكلفة بإعداد مخطط لتطوير الموانئ المصرية أكد عدم قدرة مصر على التطوير، وأوصى في 2019 بعدم إجراء أي تطوير للموانئ المصرية".

وأشار وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعداد خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري لجذب السفن، وتم البدء في تطوير الموانئ في يوليو 2019 على أرض الواقع، ولم يتم الإعلان عن ذلك.

وأردف: الرئيس أكد أنه لن يتم وضع حجر الأساس لأي مشروع إلا بعد أن تتحقق له أسباب النجاح.

واستطرد الوزير: نعمل على أن تصل أرصفة موانئ مصر إلى 100 كيلو متر في 2030، وتم البدء في أعمال التطوير في شبكة الموانئ المصرية بلا توقف مختتمًا: في الماضي لم تكن هناك مناطق لوجيستية أو جافة تربط الموانئ.