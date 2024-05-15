3 محطات تبادلية مع الخط الثالث.. خريطة الوصول لمترو وادي النيل وجامعة الدول وبولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل المحطات التبادلية بين الخط الثالث لمترو الأنفاق وبين مختلف خطوط المترو الأخرى وذلك بالتزامن مع تشغيل الجزء الأخير من الخط الثالث للمترو اعتبارا من الأربعاء 15 مايو 2024.

ويعتبر الخط الثالث لمترو الأنفاق أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطي المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف).

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخطوط الأخرى على النحو التالي:

- الخط الأول في محطة ناصر.

- الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

- القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

- مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد.

- مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

- الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

وتقرر بدءا من صباح غدٍ الأربعاء 15 مايو 2024 بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C" والذي يبلغ طوله 7.1 كلم والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويضم هذا الجزء 5 محطـات: 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول)، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.