لا مجال للتشكيك.. بيان لمعهد الفلك بشأن هبوط الإنسان على سطح القمر والرحلات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هبوط الإنسان على القمر حقيقة مثبتة.

وذكر المعهد، في بيان له، اليوم الأربعاء: شاركنا في اختيار مواقع هبوط رواد الفضاء عليه، ونمتلك خطاباً رسمياً من وكالة "ناسا" يشكر المعهد على إسهاماته.

وأشار المعهد إلى أنه لا مجال للتشكيك؛ سواء من أعمال فنية تناولت (رفرفة) العَلَم أو تشبيه بعض الأماكن بالقمر، وأكد البيان: الإنسان سيهبط على القمر مرة أخرى في رحلة NASA Artemis في السنين القليلة المقبلة.

وتابع المعهد: عندما تم تثبيت العلم على سطح القمر، كان قماش العلم يتحرك أثناء التقاط الصور بسبب محاولات التثبيت واهتزاز السارية نفسها. كما أن العلم كان مشدودًا بشكل عرضي لعدم وجود جاذبية بالقمر تشده للأسفل والفيديو الرسمي لوكالة "ناسا" يوضح هذا الأمر.

وذكر المعهد: رواد الفضاء في رحلات أبوللو 11 و14 و15 إلى القمر، قاموا بوضع مرايا عاكسة على سطحه، فمن يظن أن الموضوع غير صحيح أو مؤامرة يمكن له أن يتحقق بنفسه باستخدام أدوات معينة. كل ما عليه هو تسليط ضوء ليزر على هذه المرايا وسيستقبل انعكاس الضوء على الأرض مرة أخرى.