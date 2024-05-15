سقوط عصابة سرقة رواد البنوك في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالجيزة؛ لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المواطنين بأسلوبي "التتبع – كسر الزجاج".

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالنسبة لما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص باستقلال سيارة وتتبع أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وسرقة مبلغ مالي منه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تتبع رواد البنوك وسرقة المبالغ المالية من داخل سياراتهم عن طريق "كسر زجاج السيارات" مستخدمين 2 سيارة "مستأجرة" تم ضبطهما.

كما أضافوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبالغ المستولى عليها حصيلة نشاطهم الإجرامي – 2 فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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