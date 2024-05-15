انتحل صفة فتاة وابتز الشباب.. سقوط عاطل استدرج ضحاياه عبر الإنترنت في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بالقاهرة؛ انتحل صفة فتاة وابتز مواطنين مادياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تحصله على صور وفيديوهات لهم.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت قيام عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة- بممارسة نشاط غير مشروع من خلال قيامه بانتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع ضحاياه واستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وابتزازهم مادياً.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة وابتزاز المواطنين.

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