ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص بالشرقية حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالشرقية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الشرقية، أفادت قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بجوار أحد المحال بمنطقة تل بليم بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر بمديرية أمن الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بالحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة (قطرها متر وعمقها متر) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر واعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.