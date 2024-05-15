الممثلون كانوا موجودين قبلها بيوم.. أقوال مدير عام استديو الأهرام في واقعة الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

وصل المتضررون من حريق استديو الهرم إلى محكمة جنح العمرانية، لحضور أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام.

وكشفت أقوال مدير عام استديو الأهرام، تفاصيل مثيرة واقعة اندلاع حريق هائل خلال شهر رمضان اثناء تصوير مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفي شعبان.

س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: أنا مدير عام استوديو الأهرام.

س: منذ متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟

ج: أنا مدير عام ستوديو الأهرام منذ عام تقريباً.

س: أين يقع استوديو الأهرام محل الواقعة تحديدا؟

ج: في شارع خاتم المرسلين الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى مشعل - أمام شركة الشرقية للدخان.

س: ملك من استوديو الأهرام؟

ج: استوديو الأهرام جهة حكومية تابعة حاليا للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.

س: ما حدود استوديو الأهرام؟

ج: ستوديو الأهرام يقع بشارع خاتم المرسلين الرئيسي وعلى ناصية شارع جانبي متفرع من شارع خاتم المرسلين اسمه "ستوديو الأهرام"، والإستوديو الأربع حدود بتوعه متسورين، والإستوديو ليه مدخل رئيسي واحد من شارع "ستوديو الأهرام"، وليه مدخل تاني معمول للبضاعة من على شارع خاتم المرسلين، وحدود الإستوديو كالاتي؛

الباب الرئيسي بتاع الإستوديو أمامه الشارع الجانبي اللي اسمه ستوديو الأهرام ودا شارع عرضه تقريبا ستة متر وبيفصل ما بين شارع الهرم وشارع خاتم المرسلين / الباب الخلفي اللي معمول للبضاعة بيطل على شارع خاتم المرسلين الرئيسي، 3 الناحية الموازية للباب الرئيسي للإستوديو حدود الاستوديو فيها مع عمارات سكنية بيفصل بينها وبين الإستوديو مسافة قصيرة يعنى تقريبا ثلاثة متر ٤ الناحية الموازية للباب الخلفي للإستوديو بيفصل بينها وبين الاستوديو عمارات سكنية ملاصقة لسور الإستوديو.

س: ما مساحة استوديو الأهرام؟

ج: مساحته كبيرة بس معرفش أحددها.

س: ما طبيعة وأوصاف المباني المنشأة داخل الاستوديو؟

ج: هي المباني اللي مبنية في الإستوديو عبارة عن (1) ثلاث بلاتوهات؛ بلاتوهين مساحتهم تقريبا 600 متر، والبلاتوه الثالث مساحته تقريبا 300 متر (ب) حارة خشبية واحدة مقدرش أحدد مساحتها، (ج) مبنى صغير من الطوب عبارة عن دور واحد ودا مبنى إداري فيه المكتب بتاعي وكذا مكتب تاني بتوع الموظفين اللي في الاستوديو.

س: اشرح لنا المقصود بمعنى كلمة "بلاتوه" و "حارة خشبية"؟

ج: البلاتوه دا عبارة عن مكان مبنى بالطوب والأسمنت ومغلق ومكون من دور واحد بس ودا بيتم استخدامه في تصوير الأفلام والمسلسلات والإعلانات عن طريق وضع الديكورات المناسبة للتصوير وبعد الانتهاء من التصوير بيتم إزالة الديكور، أما الحارة فا دي عبارة عن مساحة مفتوحة مش مغلقة ومبنى فيها من الخشب حارة شعبية بتستخدم برده في التصوير.

س: أذكر لنا مكان تواجد المباني والمنشآت السابق وصفك لها بداخل الإستوديو؟

ج: في وش الباب الرئيسي للإستوديو فيه جنينة مساحتها تقريبا ٤٠ متر * ٤٠ متر، وبعد الجنينة دي فيه البلاتوهين الكبار على اليمين، وفى النص قدام الباب الرئيسي فيه البلاتوه الصغير، وعلى شمال الباب الرئيسي للاستوديو فيه الحارة الخشبية ودى بتبص على شارع خاتم المرسلين الرئيسي، والمبنى الإداري على شمال الباب الرئيسي للإستوديو بس قبل الحارة الخشبية.

س: ما طبيعة السور الموضوع على الاستوديو؟

ج: هو سور مبنى من الطوب ارتفاعه تقريبا ثلاثة متر ومتسور بيه الأربع حدود بتوع الإستوديو.

س: وهل متوفر بالإستوديو أجهزة وأنظمة الإنذار والكشف عن الحرائق؟

ج: لا الأجهزة دي مش موجودة بس موجود طفايات وحنفيات حريق في الإستوديو كله.

س: كم عدد الموظفين العاملين بالاستوديو؟

ج: 28 موظف تقريبا بالإضافة إلى 12 فرد أمن تقريبا.

س: ما طبيعة الأعمال التي تمارس بداخل الاستوديو؟

ج: اللي بيحصل إنه بتيجي شركات الإنتاج بتحجز بلاتوه أو الحارة الشعبية عشان تسجل فيه فيلم أو مسلسل أو إعلان وبعديها بتجيب المعدات والأدوات بتاعتها وتركبها في البلاتوه أو الحارة الشعبية وبعد ما يخلصه تسجيل بيشيلوا المعدات وبيمشه.

س: ومن الذي يتردد على الاستوديو؟

ج: الموظفين والممثلين وفرق التصوير اللى بييجوه عشان يسجلوا في البلاتوه أو الحارة الشعبية.

س: وما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل وأنا في بيتي جالي تليفون إن الإستوديو فيه حريقة فا نزلت جري وروحت على الإستوديو لقيت الشرطة والمطافي موجودين وفيه حريقة كبيرة في الإستوديو والدنيا مقلوبة في الشارع بس انا معرفش ايه اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا جالي التليفون ٢٠٢٤/٣/١٦ الساعة ١:٠٠ صباحًا تقريبا، ولما وصلت الاستوديو كانت الساعة ١:٤٥ صباحًا تقريبا.

س: وما الحالة التي أبصرت عليها الاستوديو محل الواقعة عند وصولك إليه؟

ج: أنا لقيت النار ماسكة جامد في الحارة الخشبية والباب الخلفي للإستوديو اللي ناحية شارع خاتم المرسلين، والحمد الله النار موصلتش للبلاتوهات وكانت ماسكة في الحارة الخشبية بس.

س: وكم نقطة بداية للنيران أبصرتها أنذاك، وما امتداد النيران؟

ج: معرفش أنا لقيت نار كثير ماسكة في الحارة الخشبية ولقيت النار وصلة للعمارات اللي جمب الإستوديو من شارع خاتم المرسلين.

س: ومن كان يتواجد بالاستوديو قبيل نشوب الحريق محل التحقيق؟

ج: كان موجود فردين أمن اللى هم / محمد عباس / ايمن سمير، وكان موجود الغفير/ عيد علواني، وكان موجود موظفين بس معرفش كام واحد.

س: وهل من حجوزات للـ "البلاتو" أو الحارة الخشبية خلال الوقت الراهن؟

ج: هو حاليا شركة سينيرجى للإنتاج الفني حاجزة الحارة الخشبية وبلاتوه رقم (1) عشان مسلسل رمضان اللي اسمه (المعلم) بطولة مصطفى شعبان

س من الذي يتردد على الاستوديو لتسجيل ذلك العمل الفني؟

ج: ممثلين المسلسل وطاقم التصوير، وفيه راجل كبير غفير اسمه عم عاطف شركة الإنتاج جايباه عشان يحرس اللوكيشن.

س: وما مواعيد تردد سالفي الذكر؟

ج: طاقم التصوير والممثلين آخر مرة جوم يصوره كانت قبل الحادث بيوم يوم ۲۰۲٤/٣/١٥ وفضله في الأول شغالين في الحارة الخشبية لحد الساعة 9 بليل تقريبا، وبعديها كمله تصوير في بلاتوه (۱) وعلى حوالي الساعة ١٢ بليل تقريبا فركشوا التصوير ولموا جزء من المعدات اللى معاهم وسابوا جزء ثاني عشان لما يكمله تصوير وبعديها مشيوا، واللى فضل موجود المفروض الغفير اللى الشركة جايباه اللي اسمه عم عاطف.

س: وما طبيعة المعدات والأدوات الموضوعة بالحارة الخشبية تحديدا؟

ج: هي أصلا زى ما قولت الحارة بتكون مبنية كلها من الخشب، وطاقم التصوير بيكون معاه الكاميرات والأدوات اللي بيستخدموها في التصوير، وكمان بيكون معاهم الديكورات بتاعت الأشكال اللى هما هيستخدموها في العمل الفني اللي هيصوروه، واللي أعرفه إن معظم الحاجات بتاعت الديكور دى بتكون مجرد أشكال ومش حاجات حقيقية.

س: هل من بين تلك المعدات والأدوات ثمة مواد معجلة أو قابلة للاشتعال؟

ج: بصراحة معرفش واللي أعرفه إلى معظم الحاجات دى يتكون ديكورات

س: متى تحديدا غادر أفراد طاقم تصوير العمل الفني الأنف ذكرك له الاستوديو محل الواقعة؟

ج: هو أنا مكنتش موجود عشان أقول الوقت بالضبط بس لما سألت عرفت إنى هما مشيوا الساعة ١٢ بليل تقريبا.

س: من كان يتواجد بالحارة الخشبية عقب مغادرة طاقم التمثيل له؟

ج: أنا مكنتش موجود بس هو الطبيعي إنه ميكنش فيه حد موجود غير الغفير اللى الشركة جايباه اللي اسمه عاطف وأفراد الأمن والغفير بتوع الإستوديو عشان الحراسة.

س: من المنوط به والمختص بحراسة مسرح التصوير ؟

ج: أفراد الأمن والغفير بتاع الإستوديو بيحرس وكمان معظم الشركات بتجيب غفير تقعده في اللوكيشن عشان يحرسلها حاجتها.

س: ما سبب نشوب الحريق؟

ج: معرفش.

هل: تشتبه جنائيا في نشوب الحريق؟

ج: معرفش بس اعتقد إن الموضوع قضاء وقدر.

س: وهل تسبب أحد بإهماله في نشوب الحريق؟

ج: معرفش.

س: وهل تتهم أحد بثمة إتهامات؟

ج: لا.

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