سقوط مسجل خطر في المنيا بحوزته 6 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصر إجرامي بالمنيا لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبحوزته 6 قطع سلاح ناري وذخائر.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أفادت قيام عامل له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذاً من دائرة مركز شرطة ملوي مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة المركز وبحوزته (بندقية آلية- طبنجة- 4 فرد محلي- 2 خزينة وعدد من الطلقات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومُتجري الأسلحة النارية غير المرخصة.

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