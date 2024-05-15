متضررة من حريق استديو الأهرام: فرشي ودهبي ولع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستمع محكمة جنح العمرانية، المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، إلى أقوال المتضررين من حريق استوديو الأهرام، خلال محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء.

وجاء أقوال ربة منزل متضررة من حريق كالتالي:

س: ما سبب الحضور وتحرير بلاغ؟

ج: أنا جاية عشان أبلغ إن شقتي اتحرقت في الحريقة بتاعت الاستديو، اللى حصل اني كنت نايمة في الشقي أنا وأختي وكان اتنين من ولاد أختي نايمين وابنها الثالث كان سهران مع ابني في غرفة المعيشة ولقيناهم بيصحونا نحو الساعة ٢ بالليل وهما مرعوبين وبيقلولنا اصحوا بسرعة الاستديو بيولع وأول ما صحينا لقينا الدنيا لونها برتقالي من وراه الشيش من كتر النار فاروحنا صحينا ولاد أختي وأخدناهم كلهم ونزلنا جرينا علي تحت ولقينا النار عمالة بتزيد وتقرب مننا وفضلنا نجري لحد ما وصلنا لشارع، وروحت كلمت الإسعاف بسرعة قالولي إنهم جايين في الطريق هما والمطافي وروحنا ودينا الأولاد في مكان أمان وروحنا رجعنا علي البيت نحو الساعة ستة ونص الصبح لقينا بتوع المطافي لسه في البيت ولقينا البيت كله اتحرق وهو ده اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك ؟

ج: الكلام ده حصل امبارح يوم ٢٠٢٤/٣/١٦ الساعة ٢:٠٠ ص في استوديو الاهرام في شارع خاتم المرسلين العمرانية.

س: ما هي مواصفات الشقة خاصتك؟

ج: شقه نحو 100 متر صافي مقسمة إلى ثلاثة غرف وسفرة وصالون وانتريه و۲ حمام ومطبخ.

س: وما سبب إشعال النيران بالشقة خاصتك ؟

ج: الاستديو لما ولع النار مسكت في العمارة بتاعتنا وشققنا كلها اتحرقت.

س: وهل امتدت تلك النيران لثمه عقارات مجاورة أو طوابق بذات العقار ؟

ج: ايوه العمارة بتاعتنا كلها اتحرقت واكثر من 6 عماير تانيين

س: وهل نجم من جراء ذلك الحريق ثمة إصابات بأحد؟

ج: ايوه ابني ياسين طارق في شظية كنت في ظهره

س: وهل نجم عن ذلك الحريق ثمه تلفيات بالمكان؟

ج: هي الشقة كلها ولعت تقريبا ومحتويات الشقة عبارة عن ثلاثة تكييفات وديب فريزر وغسالة الهدوم وثلاجة وبوتجاز خمسة شعلة و2 سخان و2 تلفزيون و2 تليفون لاسلكي وكمبيوتر و2 مكنسة و3 نجف نحاس وأخد میه دهب وایباد و2موبايل والسفرة خشب زان بالنيش والصالون مدهب و2 انتريه واحد برة وواحد في غرفة المعيشة و2۲ كرسي فوتيه وجزامة بمراية وغرفة نوم خشب ارو وغرفة نوم أطفال كبيرة خشب أرو و3 مراوح سقف ومروحة بوكس وسجاد كتير نحو 12 سجادة وعلبة مسوغات ذهبية نحو خمس سلاسل و12 دلاية وخمسة خواتم واتنين اسورة ومحبس ودبلة وسبيكة ذهب وزن أربعة جرام، و15 الف جنيه مصري وخشب المطبيخ وأجهزة المطبخ اليدوية والصيني والحلل كله و۲ شفاط في الحمامات وشفاط كهرباء في المطبخ وملابسنا كلها واوراقنا الشنط كلها الباسبورات بتاعتي انا وولادي وبتاعت اختي ( فاطمة وأولادها وبطاقات الهوية بتاعت الامارات بتاعتهم والبطاقات الشخصية المصرية بتاعتي انا وولادي وشهادات الميلاد والوفاة وقسايم الجواز وأوراقنا كلها وعقد الشقة وعقود الكهرباء والمياه والغاز والتليفون.

س: وبكم تقدر قيمة تلك التلفيات ؟

ج: ثمنها حوالى ( 1500000) مليون ونصف جنيه مصري تقريبًا.

س: وملك من ذلك المسكن والمنقولات ؟

ج: المنقولات كلها بتاعتنا وانا مقيمة في الشقة قاعدين فيها ايجار قديم من أربعة وعشرين سنة.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتضررين في حريق ستديو الأهرام تعديل القيد والوصف في القضية بإضافة أسماء المجني عليهم المتضررين من حريق العقار، والذين وصلت أعدادهم إلى قرابة 200 شخص بأكثر من 40 أسرة.

وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت 4 متهمين وهم مسئولي الكهرباء المسئولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي إلى المحاكمة الجنائية في حريق استديو الأهرام، ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

تسلمت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق استديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي للمكان وتوافرها.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية أن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق.

فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق استديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذي احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفني، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.

وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوي على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراي النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.

واستعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حادث استديو الأهرام بالجيزة، للوقوف على الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق، ومعرفة بدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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