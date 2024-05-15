اعترافات صادمة لـ سائق الهرم: شنق زوجته بـ جنزير بسبب "رغيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة، التحقيق مع السائق المتهم بقتل زوجته شنقًا بـ جنزير، داخل مسكنهما في منطقة الهرم بالجيزة، قبل أن تأمر بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما واجهته بالأدلة الفنية، ممثلة في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة به من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليها، وأداة الجريمة "الجنزير"، فضلًا عما ورد بتحريات أجهزة الأمن، والتي أثبتت إقدامه على الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المتوفية.

وأمام النيابة العامة، أقر أقر المتهم بارتكاب الجريمة، قائلا: "خلصت شغلي آخر النهار، ورجعت البيت لارتاح، ففوجئت بزوجتى تلاحقني بطلبات البيت، وعادةً خلافتنا كانت على المصاريف، ولقيتها مش عايزه تبطل رغي وكلام، قمت من مكاني وأحضرت جنزيرًا كان موجودًا بالشقة، ولفيته حول رقبتها وضغطت على القصبة الهوائية مرات عدة دون أن أشعر بحالتي حتى ماتت".

البداية، كانت بتلقي الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وجرى استدعاء الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وأفادوا بوجود خلافات للمجني عليها مع زوجها، الذي تبين أنه لاذ بالفرار، ووجه العقيد هاني الحسيني، مفتش المباحث، بسرعة القبض عليه، فتمكنت قوة أمنية من ضبطه.

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