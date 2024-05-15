"السياحة": موقع عالمي يختار الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشر موقع TripAdvisor، أحد أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقًا لتجارب الزائرين، تقريرًا يتضمن أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم، حيث جاءت مدينة الغردقة في الترتيب الثالث من بين 8 مليون وجهة مرشحة.

ووفقًا لـ"بيان" وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، ألقى الموقع خلال التقرير، الضوء على الأنشطة المائية التي يمكن للزائرين الاستمتاع بممارستها خلال تواجدهم بمدينة الغردقة والتي من بينها ركوب الأمواج، والأماكن الشهيرة التي يمكن زيارتها مثل جزر الجفتون.

وأوضح التقرير، أن شهرة مدينة الغردقة تعود أيضًا لكونها تعد واحدة من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص في العالم، وذلك بفضل شواطئها الرائعة والحياة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية الساحرة.

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