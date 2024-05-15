رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة بالقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محـمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة، والذى يستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد التشكيل، كلمة أشار خلالها إلى الدعم والمتابعة المستمرة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع الوحدات والتشكيلات التي تنفذ مهامها.

وبدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محـمد زكى عددًا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة؛ لمجابهة المواقف المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيدًا بالمستوى الراقي لجميع العناصر التخصصية بما يعكس الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.

وفى نهاية المرحلة، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتزازه بالجهد الذى يبذله أبطال ومقاتلي القوات المسلحة وتنفيذهم للمهام الوطنية المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تطوير منظومات التدريب والاستعداد القتالي بالوحدات والتشكيلات والوصول بها إلى أرقى المستويات التي تحقق لها القدرة على مجابهة التحديات، مُطالبًا رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتدريب القتالي لتظل القوات المسلحة العين الساهرة على حماية ركائز الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان الفريق أسامة عسكر، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة أثناء مراحل إدارة العمليات، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في المهام المكلفين بها والقدرة على إتخاذ القرارات المناسبة خلال المراحل المختلفة للمشروع.