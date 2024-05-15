"إيحاءات منافية".. تجديد حبس البلوجر نادين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس البلوجر نادين طارق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر "ن ط."، بتهمة نشر عدة فيديوهات خادشة للحياء عن طريق قول بعض الإيحاءات المنافية للآداب العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية عدة معلومات عن البلوجر الشهيرة بنشرها فيديوهات تحتوي فيها على بعض التصرفات التي قد تكون منافية لقيم وعادات المجتمع المصري، بعدما أثارت الجدل بشكل كبير في نشر عدد من الفيديوهات على التيك توك.