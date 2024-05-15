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كامل الوزير ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نعى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، في بيان قبل قليل: لقد فقدنا زميلا عزيزا وعالمًا قديرا، قدم للوطن مجهودات كبيرة في مختلف المهام التي أسندت إليه، وساهم بعلمه وخبرته في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة والحيوية وتحقيق العديد من الإنجازات في قطاع النقل.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولزملائه وطلابه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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