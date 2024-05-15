إبراهيم عيسى: مشروع "رأس الحكمة" أعاد الروح للاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك أخبار مهمة والعمود الفقري لها هو تسلم مصر للدفعة الثانية من مشروع تطوير "رأس الحكمة"، مشددًا على أن ذلك يعني أن هناك التزام وجدية في تنفيذ هذا المشروع والصرامة في الاتفاق وبنوده، ويدفعنا للإحساس أن هذه الاتفاقية شديدة الاهمية وواحدة من الأمور الاقتصادية التي أعادت للاقتصاد المصري روحه وكان قد أوشك على الموت.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مؤشرات الاقتصاد جيدة جدًا ومكانة مصر الإقليمية لعبت دورا مهما في إنقاذ الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السياسة التي تضعها الحكومة هي سياسة تضعها لنفسها بدون أي مشاركة شعبية في وضع السياسة أو تنفيذها أو مراقبة التنفيذ،

وأضاف أن التقارير الاقتصادية للاسترشاد وليس للتطبيق والتنفيذ أو المحاسبة، مؤكدًا أن هناك من يتفاءل ويستبشر بأن سياسة الحكومة التي اعتمدتها لنفسها، ولابد أن يكون هناك تدابير من قبل الحكومة لتحقيق حياة معيشية جيدة للمواطن، ولابد أن تبنى فلسفة الحكومة على أولويات المواطن وليس أي أولويات أخرى.

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