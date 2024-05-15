"أعادت مشهد حبيبة الشماع".. لماذا تتكرر انتهاكات سائقي "النقل الذكي" في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت الآونة الأخيرة حالة من الغضب بالشارع المصري، بعد ما تم تداوله حول محاولات اختطاف واعتداء على عدد من الفتيات خلال رحلاتهم اليومية مع شركات النقل الذكي في مصر.

وتأتي واقعة التعدي على فتاة في منطقة التجمع من قبل أحد سائقي شركة "أوبر" بعد أقل من شهرين على وفاة الشابة حبيبة الشماع المعروفة إعلامياً بـ "فتاة الشروق"، التي شغلت الرأي العام، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لتطبيق "أوبر" تسير بسرعة.

وقد تعرضت الفتاة لإصابات خطيرة سقطت على إثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، ثم توفيت.

وقائع تعدي جديدة أبرزها "فتاة التجمع"

ومن جديد عادت وقائع التعدي على الفتيات للظهورة في الصورة بعدما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، واقعة تعرضت لها فتاة، حيث استقلت سيارة تابعة لتطبيق "أوبر" من منطقة التجمع إلى منطقة الشيخ زايد في الجيزة، وطلب منها السائق إلغاء الرحلة والدفع له نقداً، وحين رفضت، اصطحبها السائق إلى مكان مهجور في صحراء التجمع الثالث وحاول الاعتداء عليها تحت تهديد سلاح أبيض، ولكنها تمكنت من الفرار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة (تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي) قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض (كتر)، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

من جانبها قررت نيابة مدينة نصر ثان، أمس الثلاثاء، حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة خطف وهتك عرض "ن.ع"، والمعروفة إعلاميًا "فتاة التجمع".

فعل مخل داخل سيارة

لم تمر سوا ساعات قليلة حتى تعرضت فتاة أخرى للتحرش من قبل أحد سائقي شركة "كريم" بمنطقة القاهرة الجديدة.

بدورها تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على السائق لاتهامه بالتورط في ارتكاب فعل مخل أثناء ركوب فتاة معه بالسيارة بمنطقة التجمع.

كانت طالبة جامعية تدعى "ر" اتهمت سائقًا تابع لشركة توصيل بارتكاب فعل يخدش حيائها خلال رحلة بشارع التسعين في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

قالت الطالبة إنها طلبت رحلة "كريم" من شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وكانت متجهة إلى منطقة التجمع الخامس.

وتابعت التحريات الأولية، بأنه أثناء الرحلة قام المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء العام داخل السيارة، وعندما لحظت الفتاة تلك الأفعال استغاثت بالمارة، فأوقف السيارة وفر السائق هاربًا.

وتم ضبط المتهم "ك" 42 سنة، ومقيم بدائرة قسم المطرية، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة.

التحرش بطالب في أكتوبر

بذات الفترة ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق بشركة نقل خاصة لاتهامه بالتحرش بطالب ثانوي أثناء توصيله إلى منزله داخل كومبوند بمدينة أكتوبر، حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.

وكشف والد الطفل المجني عليه، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له ابنه على يد سائق بشركة نقل خاصة، يبلغ من العمر ٤٩ عامًا، وقال إن ابنه طالب بالصف الأول الثانوي وكان عائدًا رفقة أصدقائه من الامتحان بمنطقة أبو النمرس، وكان يستقلون سيارة سويًا للعودة إلى منازلهم في أكتوبر.

أضاف أن أصدقاء ابنه غادروا السيارة أمام مدينة "دريم" ولم يتبقى سوى ابنه الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس بالمقعد الأمامي المجاور له، فاعتبر ابنه الأمر عاديًا وليس مُريبًا، لكن المتهم قام بوضع يده في صدر المجني عليه من أسفل التيشرت، فاندهش الشاب وشعر بأن الأمر ليس طبيعيًا.

أوضح سليم، أن السائق تمادى في أفعاله فجذب يد ابنه ووضعها على منطقة حساسة في جسده، إلا أن ابنه تصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته ثم طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها، وفور وصول ابنه صرخ مستغيثًا بالأمن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما أخبره الطالب بتحرشه به.

أشار إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مدير أمن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه، وتحفظه على السائق وطلب منه إبلاغ الشرطة، ثم توجه له مسرعًا وبعدها وصلت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر التي اقتادت السائق إلى القسم، وتم تحرير محضرًا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم أول أكتوبر.

تحركات برلمانية وإعادة النظر بالإجراءات القانونية

وقد جددت تلك الوقائع الخاصة بمحاولات الاختطاف والاعتداء، مطالبات البرلمان بضرورة إعادة النظر في الإجراءات القانونية لانتقاء ومحاسبة السائقين العاملين بتلك الشركات.

وقدم عضو مجلس النواب محمود عصام موسى طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.

من جانبها تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.

وأوضحت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي في طلبها المقدم أنه بعد أن انتشرت حوادث سائقي شركة أوبر خلال الفترة الأخيرة، والتي تسبب في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء. فاختطاف الفتيات والتحرش بهن تعد جريمة، تكررت أكثر من مرة من قِبل بعض سائقي هذه الشركة.

غياب رقابة وتحليل مخدرات

من جانبه قال محمد حامد سالم المحامي بالنقض، إن تكرار وقائع التعدي ومحاولات الخطف من قبل سائقي شركات النقل الذكي يأتي بسبب غياب الرقابة عن هذه التطبيقات.

أضاف حامد لـ "الخليج 365"، أن هناك حالة من عدم التدقيق في اختيار العاملين "سائقين" بشركات النقل الذكي في السوق، الأمر الذي تسبب في تكرار حالات الخطف ومحاولات الاعتداء على مستخدمي تلك التطبيقات.

لفت إلى حتمية إجراء مجموعة من التحاليل للسائقين العاملين بتلك الشركات بين الحين والآخر، وإقصاء من يثبت تعاطيه المواد المخدرة، بالإضافة إلى إبعاد من صدر ضدهم أحكام في قضايا سابقة.

طالب بحتمية وجود كاميرات مراقبة داخل السبارة، مع تفعيل زر الاستغاثة الذي تمت التوصية به داخل لجنة اتصالات النواب سابقا.

وفتحت تلك الوقائع المجال لإعادة النظر في الاشتراطات التي يحددها القانون والواجب توافرها في السائقين للحصول على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي.