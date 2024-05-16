بعد حديث طارق الشناوي عنها.. من هي الإعلامية سارة دندراوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد أبو بكر:

كشف الناقد طارق الشناوي، أن الإعلامية سارة دندراوي ورد اسمها في القضية التي رفعها ضده الفنان هاني شاكر.

وقال الشناوي، للإعلامية سارة دندراوي، على الهواء بأن اسمها ورد في القضية التي رفعها الفنان هاني شاكر ضده، واستشهد فيها شاكر بمقابلة الشناوي مع دندراوي.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عنها، على النحو التالي:

- سارة محمد صلاح الدين الدندراوي، من مواليد 10 أغسطس عام 1981 ميلاديًا، وإبنة الكاتب محمد صلاح دندراوس.

- تخرجت سارة محمد صلاح الدين الدندراوي، من كلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وتخصصت في الإعلام.

- استكملت "سارة" مسيرتها التعلمية لتحصل على الماجستير من كلية لندن للإقتصاد بالعاصمة البريطانية، حيث ركزت على الدراسة والبحث في رسالة الماجستير على ظاهرة القنوات الإخبارية، وانضمت إلى قناة العربية التابعة لمجموعة MBC كمحررة أخبار وكاتبة تقارير في عام 2005.

- في عام 2010م تم تكليف سارة محمد صلاح الدين الدندراوي، بإعداد وتقديم برنامج "دليل العافية" وهو برنامج شهري يهتم بالصحة، وشاركت في عام 2011 م في لجنة تحكيم برنامج "مسابقة الجماهير"، على قناة إم بي سي 1 إلى جانب الإعلامي جورج قرداحي والممثلة المصرية منى زكي.

- شاركت "سارة"، بتقديم برنامج "صباح العربية"، منذ أواخر عام 2011 م حتى بداية عام 2015، وفي شهر رمضان لعام 2014م بدأت بتقديم برنامج "على الكنبة"، ويرصد أبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي.

- تقدم برنامج "تفاعلكم"، منذ عام 2015 حتى الآن، وهو برنامج يومي يستعرض أبرز الأحداث والمستجدات من مواضيع تفاعل معها الناس أو أثارت الجدل سواء كانت تلك الأحداث سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية.

- تزوجت "سارة" من عبدالرحمن مظهر، وكان قد تم عقد القران في مارس عام 2013م بعدما جمعتهما علاقة حب تكللت بالزواج، ويقيما حاليًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.