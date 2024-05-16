وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم دور المجتمع المدني في العمل البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الأربعاء، مراسم توقيع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوفاق للبيئة والتنمية المتكاملة عبير سعد الصمودي، بروتوكول تعاون في إطار دعم دور المجتمع المدني في العمل البيئي، وأيضا انطلاقا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت وزيرة البيئة- بحسب بيان، اليوم- أن هذا التعاون يأتي من خلال المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة مصادر الملوثات، والتي تؤثر على صحة الإنسان، ومن ثم اضطلاعها بتحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وقالت إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع مبادرات المجتمع المدني في المجالات البيئية ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتشمل مجالات التعاون (التنمية المستدامة- دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي- التوعية البيئية- تغير المناخ- التنوع البيولوجي- حملات التشجير- حملات تنظيف نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام- منظومة المخلفات الصلبة)، على أن يتم ذلك من خلال تعاون الطرفين في تنفيذ عدد من الأنشطة: وتشمل الندوات التوعوية، وورش العمل، وحملات التوعية بالقضايا البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذا التعاون يهدف إلى التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغيير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، والمبادرات والمشروعات التجريبية، والتي تساهم في التصدي للمشكلات البيئية، ورفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة، وأيضا مراعاة البعد البيئي في كافة الأعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة، ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية، بالإضافة إلى العمل على الترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

من جانبه.. أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن وفقا للبروتوكول يقوم جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء في كافة المجالات البيئية بجانب الدعم اللوجستي، والتعاون في تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية، كما تلتزم المؤسسة بتقديم خطة عمل وفق برنامج زمني محدد.