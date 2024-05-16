وزير النقل: 8 مليار جنيه إيرادات السكة الحديد في 2023 - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المكسب من السكة الحديد هو الحصول على مصاريف التشغيل، لأن وزارة المالية تتحمل قيمة القرض في حالة عدم توافر الموارد المالية.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قطار التالجو يحقق مكاسب جيدة ويقدم خدمة متميزة للمواطنين.

وتابع:«حققنا دخلا من السكة الحديد خلال العام الماضي بنحو 8 مليارات جنيه، وتم البدء في تغطية مصاريف التشغيل لقطاعات السكة الحديد واحدة تلو الأخرى، حيث أننا ندفع التزاماتنا في موعدها ولا نتأخر في أقساط الديون مع الشركات الأجنبية أو البنوك».

وحول تكرار عمليات سرقة القضبان الحديدية بالسكة الحديد، استطرد الفريق كامل الوزيرقائلا: «سعر طن الخردة 30 ألف جنيه، وهذا ما يشجع اللصوص على عمليات السرقة، ويتم القبض على اللصوص وتحرير محاضر لهم وحبسهم على الفور».

وأردف وزير النقل: «يوجد تحالف مصري - فرنسي بدأ العمل في مشروع مترو الإسكندرية وسيتم التشغيل بعد عامين ونصف العام، ومنتصف 2026 سيتم بدء التشغيل التجريبي في المرحلة الأولي للمترو من أبو قير إلى محطة مصر، مختتمًا: «سيتم مد خط مترو الإسكندرية من محطة مصر إلى المكس ومن المكس حتى الكيلو 21 كمرحلة ثالثة».