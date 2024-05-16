تفاصيل ورابط تدريب دولي للمعلمين مدير "اليونسكو" بـ "سرس الليان" يكشف تفاصيل تدريب دولي للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور محمد القاضي، مدير مركز اليونسكو سرس الليان، تفاصيل الورشة الأولى من سلسلة ورش بناء القدرات التي ستعقد ابتداءً من الأسبوع المقبل، وحتى شهر نوفمبر 2024، بالتعاون المشترك بين معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار- أسفك سرس الليان.

وأضاف القاضي خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هدف هذه السلسلة بناء القدرات في الوطن العربي في مجال تعليم الكبار لدعم الدول في تحقيق الالتزامات في إطار عمل مراكش و أجندة 2030.

وتابع: تستهدف هذه الجلسات إلى بناء قدرات المسؤولين الحكوميين والمعلمين والمعلمات والمدراء والمدربين والمدربات والمشرفين والمشرفات وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملين في مجال تعليم الكبار في الدول العربية.

وذكر أن المشاركين يكتسبون معارف ومهارات قيّمة في مفاهيم وسياسات تعلّم وتعليم الكبار، وتصميم البرامج، وتقنيات التدريس، والرصد والتقييم، وتصميم المناهج الدراسية المراعية للنوع الاجتماعي، وعلم أصول التدريس وغيرها من المواضيع.

واستطرد سيتم الحصول على شهادة حضور للمشاركين ات الذين شاركوا في 15 ورشة وقاموا بمشاركة فعالة في الأنشطة الخاصة لكل جلسة عمل، وستعقد الورشة الأولى بعنوان "مفاهيم ومبادئ تعليم الكبار بين النظرية والتطبيق" الثلاثاء المقبل 14 مايو 2024 في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.

تسعى هذه الورشة إلى تحقيق عدة أهداف أساسية منها فهم أهمية تعلم وتعليم الكبار في المنطقة العربية، والتعرف على المفاهيم والنظريات ومبادئ الأساسية لتعلم الكبار ومقارنتها بسباقهم الوطني، والتعرف على الاحتياجات والخصائص المتنوعة للمتعلمين الكبار.

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