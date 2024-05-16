الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها في محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7510 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 3198 لسنة 2023 غرب القاهرة، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية برخصة السير المنسوب صدروها للإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث إنه زور في توكيل خاص واستعمل خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة.