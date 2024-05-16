في 4 محافظات.. صفحات الغش تزعم تداول أسئلة الجبر والهندسة والعربي للشهادة الإعدادية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، صور أسئلة زعمت أنها لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بعدد من المحافظات، وذلك بعد بدء الامتحانات بدقائق معدودة.

وأظهرت الصور المتداولة، أسئلة لامتحان اللغة العربية في محافظة القاهرة، والجبر والإحصاء في محافظة المنوفية، والهندسة في محافظة المنيا، والجبر والإحصاء في محافظة البحيرة.

من جانبها، شكلت المديريات التعليمية في المحافظات، لجانًا للتحقيق في تداول أسئلة الامتحانات للتأكد من حقيقتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب تلك المخالفات.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

وبحسب الوزير، فإن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف.

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