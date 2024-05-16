ضبط شخصين بتهمة طعن عامل بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة شخصين بتهمة إطلاق نار وطعن عامل في مشاجرة بمدينة بدر.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا الأهالي بنشوب مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصاب بأحد شوارع مدينة بدر.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين وجود مصاب بطعنة في اليد، ودلت التحريات على وجود خلافات مالية سابقة بين طرف أول عامل وطرف ثان شخصين مقيمان بمحافظة بني سويف.

وتبين أن الطرف الثاني عندما علم بمكان المجني عليه، توجها بحوزتهما سلاح ناري وقام أحدهما بإطلاق النار وطعنه الثاني في اليد.