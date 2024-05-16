"البيئة" تناقش آليات معالجة المخلفات الطبية وتعزيز فرص الاستثمار بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا برئاسة ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ممثلي المكتب الاستشاري للجهاز وعدد من القيادات المعنية، لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة.

وتشمل المنظومة (الجمع والنقل - المعالجة - التخلص النهائي)، وأهمية إعداد خريطة استثمارية من أجل طرح خدمات إدارة المخلفات الطبية الخطرة للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية ونماذج العقود لعملية إحلال وتطوير منشآت معالجة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشاري الموقف الحالي والوارد من وزارة الصحة والسكان بشأن بعض البيانات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة ومنها سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة، وسيارات النقل التابعة لشركات خاصة، ووحدات المعالجة الموجودة بالمجمعات التابعة لمديريات الصحة، وأيضًا المجمعات وقطع الأراضي المُزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة.

وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أهمية استكمال البيانات المُرسلة من وزارة الصحة فيما يخص وحدات المعالجة الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية، والبيانات الخاصة بوحدات المعالجة الموجودة بشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض المقترحات لأخذها في الاعتبار أثناء عرض الفرص الاستثمارية في قطاع معالجة المخلفات الطبية الخطرة ومنها تحديد بعض الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك لتشجيعهم للاستثمار في مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وطرح التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا الصدد.

وتم أيضًا عرض التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة المُتاحة بالدول الأخرى والتي يُمكن نقلها إلى مصر كنوع من توطين التكنولوجيا، وإعداد بدائل متنوعة لعملية إحلال واستبدال أجهزة المعالجة الموجودة حاليًا وغير المتوافقة بيئيًا بحيث تتضمن تكنولوجيا وأجهزة معالجة يتوافر بها الاشتراطات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والأخذ في الاعتبار قطع الأراضي المُزمع إنشاؤها مستقبلًا والمُخصصة لنقل وحدات المعالجة الموجودة حاليًا إليها.