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الخارجية السودانية ترفض اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن القتال في الفاشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، رفضها لما تضمنه البيان الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور السودانية، من اتهام للقوات المسلحة السودانية بالقصف العشوائي داخل المدينة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في بيان له القصف العشوائي داخل مدينة الفاشر والتي استهدفت أيضًا مستشفى "بابكر نهار" للأطفال.

وأدت الاشتباكات المتواصلة في مدينة الفاشر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مقتل وإصابة أكثر من 250 شخص بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

وسيطرت قوات الدعم السريع على 4 ولايات من أصل 5 داخل ولاية دارفور وسط تحذيرات دولية من خطورة سيطرتهم على الولاية التي يحاصر داخلها 800 ألف مدني سوداني لا يستطيعون الوصول إلى الإمدادات الأساسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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