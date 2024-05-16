هيئة الدواء توجه نصائح مهمة لحالات "عدم تحمُل اللاكتوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، باتباع نظام غذائي خالٍ من الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز وفي طليعتها مشتقَّات الحليب.

وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي، أنه يمكن تحمُّل لبن الزبادي غالبًا لاحتوائه بشكل طبيعي على اللاكتاز الذي تُنتجه بعض أنواع من البكتيريا وهي Lactobacilli (البكتيريا النافعة)، كما يحتوي الجبن على كمياتٍ أقل من اللاكتوز مقارنةً بالحليب، ويمكن تحمُّله غالبًا، وذلك بحسب كميَّة الجبن المُتناوَلة.

ويعد اللاكتوز المكون الأساسي لسكريات الحليب ومنتجات الألبان، في حين يكون الشخص الطبيعي قادرًا على هضم سكر اللاكتوز عن طريق إنزيم اللاكتاز الذي تُنتجه خلايا في البطانة الدَّاخليَّة للأمعاء الدَّقيقة.

لكن في حالة نقص إنزيم اللاكتاز الهضمي، يصبح الشخص غير قادر على هضم اللاكتوز مما يؤدي إلى الإسهال ومغص في البطن وهذا ما يُعرف بعدم تحمُّل اللاكتوز، بحسب هيئة الدواء المصرية.

أعراض عدم تحمل اللاكتوز

عادة لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمُّل اللاكتوز تناول الحليب ومنتجات الألبان، والتي تحتوي جميعها على اللاكتوز.

وتظهر الأعراض عند البالغين بعد استهلاك أكثر من (٢٥٠-٣٧٥ مل) من الحليب.

وتتضمن الأعراض لدى البالغين:

- انتفاخ وتشنجات في البطن

- إسهال مائي

- غثيان

- أصوات قرقرة أو غرغرة في الأمعاء لفترة تتراوح بين ٣٠- ١٢٠ دقيقة بعد تناول وجبة تحتوي على اللاكتوز

وأوضحت هيئة الدواء أن الإسهال الشديد قد يمنع الامتصاص المناسب للعناصر الغذائية ومع ذلك، فإن الأعراض الناتجة - عن عدم تحمل اللاكتوز عادة ما تكون خفيفة.

ويشتبه الطبيب في عدم تحمل اللاكتوز عند ظهور الأعراض بعد تناول مشتقات الحليب.

وإذا أدى تجنب منتجات الحليب لفترة اختبارية تتراوح بين ٣-٤ أسابيع إلى زوال الأعراض بشكل كامل، ثم عادت الأعراض عند استهلاك الشخص لهذه المنتجات مرة أخرى، يجري حينئذ تأكيد التشخيص.