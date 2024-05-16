شيخ الأزهر يتسلَّم دعوة رسمية لحضور قمة المناخ "cop29" بأذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

سلَّم الدكتور الخان بولوخو، سفير أذربيجان لدى القاهرة، دعوة الرئيس إلهام علييف، لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة البلاد خلال شهر نوفمبر المقبل، والمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29 المنعقدة في العاصمة باكو، والقمة المرتقبة لرموز الأديان المختلفة والمؤسسات الدينية من أجل المناخ، ومناقشة سُبُل تعزيز التعاون مع الأزهر في مجال حوار الأديان، والاستفادة من خبراته الكبيرة في هذا الشأن.

ورحَّب شيخ الأزهر بهذه الدعوة الكريمة، مرسلًا تحياته لللرئيس إلهام علييف، وتقديره له على هذه الدعوة الكريمة، وتطلع لتلبيتها والمشاركة في هذه القمة المهمة، متمنيًا أن تحظَى هذه القمة بمناقشات جادة لأزمة تغير المناخ، والخروج بقرارات ملزمة للقوى الاقتصادية الكبرى، ومنصفة للدول النامية؛ الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية لهذه الأزمة الخطيرة.