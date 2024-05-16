المحكمة تواجه "سائق أوبر" بثلاث اتهامات.. والمتهم: "معملتش حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

نظر المستشار محمد مبارك قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر ثان، جلسة تجديد حبس "ح.ا.ح" - سائق أوبر- بخاصية الفيديو كونفرانس- وذلك في اتهامه باختطاف وهتك عرض "فتاة التجمع".

وواجه القاضي؛ المتهم - سائق أوبر- بثلاث اتهامات أولها محاولة خطف المجني عليها "ن.ح" وهتك عرضها وآخرها حيازة سلاح أبيض -كتر- فيما أنكر المتهم التهم المنسوب إليه معقبا: "لا معملتش حاجة".

وغاب -سائق أوبر- ودفاعه عن جلسة التجديد، فيما انتدبت الهيئة محامي آخر لحضور نظر معارضة بالفيديو كونفرانس من داخل محبسه بقسم ثان مدينة نصر.

وقرر المستشار محمد مبارك، قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر ثان، حبس "سائق أوبر" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة اتهامه بمحاولة خطف وهتك عرض "فتاة التجمع".

وعرض "سائق أوبر" و"فتاة التجمع" على مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، تنفيذًا لقرار النيابة، لبيان مدى تعاطي الأول- السائق - أي مواد مخدرة من عدمه. وبيان مدى تعرض الثانية -الضحية - هتك عرضها من عدمه، و مضاهاة دماء المجني عليها بآثار الدماء الموجودة على السلاح المضبوط في الواقعة، ذلك لكتابة تقرير وافٍ بشأن ما جرى الحادث.

عقب سحب عينة دماء من "سائق أوبر بعد إجراء تحليل المخدرات، بمصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة المتهم وسط حراسة مشددة إلى محبسه.

و قال محامي "سائق أوبر" المتهم بمحاولة خطف واغتصاب فتاة بالتجمع، إن موكله أنكر جميع التهم المنسوب إليه أمام النيابة؛ حيث اعترف لجهات التحقيق: "لو عملت كده أعدموني".

وفحص فريق من نيابة مدينة نصر، الكاميرات المراقبة المركبة بالسيارة محل الواقعة، فيما فرغت كارت الذاكرة "الميموري" المتواجد بالكاميرا عقب اعتراف المتهم:" في كاميرا مصورة كل اللي حصل صوت وصورة وهي اللي تكشف الحقيقة"؛ لذا قررت النيابة عرض كارت الذاكرة-الميموري - على خبير وتفريغها وذلك لكشف ملابسات الواقعة وما جري فيها.