"نقل النواب" توافق على موازنة هيئة سلامة الملاحة البحرية بـ 6 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2024/2025، نحو 6 مليارات و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 3 مليارات و346 مليونًا و350 ألف جنية، بزيادة قدرها 3 مليارات و603 ملايين و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.

وتم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالي:

- موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليونًا و239 ألف جنيه.

- موازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليونًا و342 ألف جنيه.

- فائض يؤول إلى الخزانة العامة بقيمة 6 مليارات و458 مليونًا و89 ألف جنيه.

وبلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025، مبلغ 223 مليونًا و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 203 ملايين و193 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20 مليونًا و46 ألف جنيه، بنسبة 10%.

وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2024/2025، مبلغ 250 مليونًا و342 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 101 مليون و900 ألف جنيه، بزيادة قدرها 148 مليونًا و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.