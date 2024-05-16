سلاطين وشيوخ قبائل الصومال: نشكر شيخ الأزهر لنشر رسالة الإسلام السمحة وحقن دماء المسلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أرسل مجمع السلاطين وشيوخ القبائل في الصومال، برقية شكر وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، على جهود فضيلته السامية في نشر رسالة الإسلام السمحة، وسعيه الدائم لإصلاح أمة الإسلام وإرشادها إلى الطريق القويم، والتصدي للأفكار المنحرفة، وتوحيد صف أهل الشهادة، ومحاربة التكفير، وحقن دماء المسلمين بشتى طوائفهم.

وثمن مجمع السلاطين وشيوخ القبائل بالصومال، وفقَا للبرقية التي أرسلها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقوف مصر وأزهرها الشريف إلى جانب الصومال عبر مختلف العصور، داعين المولى عز وجل أن يحمي مصر وأزهرها الشريف، وأن يبقيها حصنا للعروبة والإسلام، وأن يحفظ شيخ الأزهر ويبارك فيه، وأن يوفقه إلى مافيه الخير للإسلام والمسلمين.