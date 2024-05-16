هل وارد أن يعقد مؤتمر دولي للسلام؟.. أبو الغيط يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن فرص عقد مؤتمر دولي للسلام واردة للغاية، لأن الاتحاد الأوروبي يدفع بفكرة عقد مؤتمر دولي، وكذلك تبنت الدول العربية فكرة عقد مؤتمر دولي.

وأشار أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الـ 33، مساء الخميس، إلى أن مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2023 عرض نفس الفكرة، وشارك فيه دول عربية وأفريقية وأوروبية، ولكي يعقد هذا المؤتمر الدولي لا بد أن يقف إطلاق النار، وتهدأ وتستقر الأمور في فلسطين.

وأضاف أن فكرة عقد مؤتمر دولي واردة وقابلة للتنفيذ، منوها بأن ما حدث في غزة كشف عورة غير مسبوقة لا بد أن يعالجها العالم، لافتا إلى أن إسرائيل تعرضت وعرضت نفسها لمأزق كشف عدوانية غير مسبوقة لكل من أيدوها على مدى عمرها، معلقا: "هناك سقوط كامل لكل من يدافع عن إسرائيل.. صدعوا دماغنا".