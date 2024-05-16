الوزراء عن وصول الدفعة الثانية لصفقة "رأس الحكمة": دفعة قوية للاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات تحويل الدفعة الثانية لصفقة "رأس الحكمة" التي تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار تجري حالياً بطريقة سلسة وسريعة عبر البنك المركزي المصري.

وكشف "الحمصاني"، في لقاء مع قناة العربية، أن مشروع "رأس الحكمة" سيتم تنفيذه من خلال تأسيس شركة مصرية إماراتية مشتركة تتولى مهمة التنفيذ، وبدأت الشركة فعلياً بدراسة وتنفيذ مخططات المشروع تمهيدًا لبدء العمل به في أقرب وقت ممكن.

وأضاف متحدث الوزراء، أن الشركة الإماراتية المسؤولة عن تنفيذ المشروع ستساهم بنسبة 65% من قيمة العقد بينما تحصل الحكومة المصرية على حصة تقدر ب35%.

كما أوضح المستشار محمد الحمصاني، أن أرباح شركة المشروع ستوزع بحسب حصص المساهمين، وسيكون للحكومة المصرية الحق في الحصول على حصتها من الأرباح، مؤكدًا أن أن هذا المشروع التنموي الضخم سيوفر فرصاً عديدة للعمل وسيفتح الباب أمام زيادة النشاط السياحي والاستثماري في المنطقة بمليارات الدولارات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الصفقة توفر السيولة الدولارية من العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والواردات من الخارج، فضلًا على مساعدة الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمضي قدمًا في الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ البرامج الإصلاحية الهادفة للنهوض بالاقتصاد والتركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.