إجراءات عاجلة من"الكهرباء" للتصدي لظاهرة التلاعب في محاضر "الضبطية القضائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

رصدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة الماضية تزايد عمليات سرقات التيار الكهربائي والتلاعب في محاضر الضبطية القضائية، مما نتج عنه ارتفاع معدلات فقد الطاقة الكهربائية التي وضعت شركات التوزيع في ورطة كبيرة بالتزامها شهريًا بسداد "كوته" للشركة القابضة للكهرباء نتيجة ما تحصل عليه من طاقة كهربائية تقوم ببيعها للمواطنين.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجه رؤساء شركات التوزيع التسع بضرورة تشكيل حملات تفتيش لضبط السارقين والمتلاعبين في العدادات مسبقة الدفع التي انتشرت مؤخرًا بالإضافة لضبط بعض الفنيين بعدد من شركات الكهرباء قيامهم بتفريغ عدادات بعض المواطنين مقابل الحصول على مبلغ مالي شهريًا.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن رؤساء شركات التوزيع عقدوا اجتماعات مكثفة مع رؤساء القطاعات التجارية والشئون الفنية بالشركات التابعة لهم لوضع آلية تستهدف التصدى لتلك الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا على وفاء الشركات بالتزاماتها الشهرية من سداد مستحقات ومبالغ عليها وتوفير النفقات لتنفيذ الخطة الاستثمارية لكل شركة باعتبار أن التحصيل العمود الفقري لشركات التوزبع.

وأكد أن رئيس القابضة للكهرباء وجه أيضا رؤساء شركات التوزيع التسع التعامل بمنتهى الحزم مع من يثبت تلاعبه أو تقاعسه عن أداء عمله من العاملين بمختلف الشركات خاصة من يقومون بالاحتكاك بالمواطنين من فنيين ومحصلين بعد اكتشاف وقائع إهمال وتسيب بعدد من قطاعات الشئون التجارية أثناء قيام بعض رؤساء الشركات بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض المحال التجارية والعقارات السكنية.