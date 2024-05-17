جريمة مروعة في الشرقية.. مقتل ديلفري على يد صديقه بسبب دراجة نارية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية في محافظة الشرقية، شخصًا أقدم على قتل صديقه، عامل ديلفري، بسبب خلاف نشب بينهما إثر استعارة دراجته النارية.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغًا من إحدى المستشفيات، يفيد بوصول عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة القسم، مصابًا برش خرطوش في الصدر وقد توفي متأثرًا بإصابته.

عند سؤال والده، اتهم صديق نجله، عامل بمخبز ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالاعتداء على نجله بالضرب وإطلاق النار عليه من فرد محلي الصنع، مما أدى إلى إصابته القاتلة. وقع هذا الحادث نتيجة مشاجرة بينهما إثر استعارة المتهم الدراجة النارية الخاصة بنجله وإتلافها في حادث تصادم، ورفضه دفع تكاليف الإصلاح.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وطلقة نارية، واعترف خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة لنفس السبب المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها كاملة.