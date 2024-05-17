رواتب تصل لـ 7 آلاف جنيه.. "العمل": 2772 وظيفة جديدة للشباب بـ 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، الجمعة، تلقي طلبات من 45 شركة بالقطاع الخاص في 9 محافظات؛ لديها 2772 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، في تقريرها نصف الشهري بشأن التوظيف - أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وذكرت الوزارة أن فُرص عمل الجديدة، مُتوفرة في 9 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، وسوهاج ، والبحيرة ، والغربية، والشرقية، وأسيوط وفي تخصصات: مسئول ائتمان ، ومدير صيانة ، ومدخل بيانات ، وموظفين استقبال ، ومسئول معمل ، وأخصائي تخطيط ، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج ، منسقين ميدانيين ، وأخصائي تمويل ، وعضو فريق، مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة اولى وثانية وثالثة، ، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وجدد وزير العمل حسن شحاتة، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.